Derya Şensoy: Beni Seçkin’e götür

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Adı Sarp Levendoğlu ile anılan Derya Şensoy, eski sevgilisi Seçkin Özdemir’i unutamıyor! Önceki gün Cihangir’deki bir mekânda ağlama krizine giren oyuncu, Seçkin’in rol arkadaşı Müjde Uzman’a “Beni Seçkin’e götür” diye bağırdı.