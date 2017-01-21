4 | 13

-Birimiz parlayınca birimiz susuyor. Anlaşamadığımız, uyuşamadığımız, fikir ayrılıkları yaşadığımız konular tabii ki oluyor ama çabuk üstesinden geliyoruz. En önemlisi de her şeye rağmen güvenmeye devam edebilmek, sevebilmek... Zaten 'bizim evliliğimiz muhteşem' diyenlere çok inanmıyorum. Öyle bir şey yok!