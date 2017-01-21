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Zeynep Sever Demirel: "Hala pazara gidiyorum, metrobüse biniyorum"

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:13:19

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    Eski Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan ile nasıl tanıştıklarını ve mutlu evliliklerini Sabah'a anlattı.

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    -Tatillerde Türkiye'ye gelirdim. Yine İstanbul'da anlamlara gelmiştim. Yakın bir arkadaşımın doğum günü için toplandık. Arkadaşımın sevgilisi, Volkan'ın okul arkadaşıymış.Volkan davetli olmadığı halde tesadüfen o mekandaydı. Beni gördü, telefonumu istedi. Sonra başladık.

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    - Güzellik yarışmasına Volkan ile tanıştıktan sonra katıldım. Çok istemiyordu ama flört aşamasında olduğumuz için sözünü geçiremedi.

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