“Aşk Laftan Anlamaz”da rötarlı kına

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:24:48 | Güncelleme: 10:29:35
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Bülent Emrah Parlak’ın, Hayat’ın abisi Cemil karakteriyle bu haftadan itibaren kadrosuna dahil olacağı sevilen dizi “Aşk Laftan Anlamaz”da, kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil, Murat’a düğün şartı koşacak.
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Cumartesi akşamlarının romantizm ve kahkaha yüklü dizisi “Aşk Laftan Anlamaz”, şenlikli bir bölümle karşımızda.
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Emine ve kızları korku içinde bırakan sapığın Hayat’ın abisi Cemil çıkmasıyla hem rahat bir nefes alınır hem de yeni bir maceranın kapıları açılır. Kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil, Murat’a bir şart koşar.
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Hayat, Uzun Ailesi’ne yakışır bir şekilde gelin olacaktır. Karısından bir an bile ayrı kalmak istemeyen Murat, Hayat için her şeyi yapmaya razıdır. Kız istemeye de, hamama girip terlemeye de, parmağına kına yakmaya da.
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Cemil ise bir yandan kardeşinin düğün hazırlıklarıyla uğraşırken bir yandan aslında onu İstanbul’a getiren sırrı annesinin başına atıp kaçmak istemektedir.
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Ancak Cemil’in bir türlü tutamadığı dili başına yine bela olacak ve Hayat’ın babası Sefer’i arkasından sürükleyecektir. Peki Hayat ve Murat üst üste gelen belalara rağmen vuslata erebilecek midir?