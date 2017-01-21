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“Aşk Laftan Anlamaz”da rötarlı kına

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:24:48

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    Bülent Emrah Parlak’ın, Hayat’ın abisi Cemil karakteriyle bu haftadan itibaren kadrosuna dahil olacağı sevilen dizi “Aşk Laftan Anlamaz”da, kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil, Murat’a düğün şartı koşacak.

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    Cumartesi akşamlarının romantizm ve kahkaha yüklü dizisi “Aşk Laftan Anlamaz”, şenlikli bir bölümle karşımızda.

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    Emine ve kızları korku içinde bırakan sapığın Hayat’ın abisi Cemil çıkmasıyla hem rahat bir nefes alınır hem de yeni bir maceranın kapıları açılır. Kardeşinin evlendiğini öğrenen Cemil, Murat’a bir şart koşar.

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