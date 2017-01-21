Şehit Selim Topal, Gamze Özçelik'in yakın arkadaşı çıktı

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.



TSK tarafından yapılan son açıklamada El Bab'ta 5 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in de yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Özçelik Instagram'dan yaptığı paylaşımda şehit asker Selim Topal için; "Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle..." diye yazdı.



GAMZE ÖZÇELİK'İN ŞEHİT SELİM TOPAL İÇİN YAZDIĞI O SÖZLER...



"Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle.. Şehit olan, gazi olan arkadaşların iin ağlıyordun, mazlumlara üzülüyor, savaş altında yoklukla savrulan çocuklara dertleniyordun. Yazıyorum şimdi iyimisin diyorum cevap alamıyorum. İyimisin lütfen yazsana.. Dostum oldun, gönüldaşım oldun sen benim. Hayri'de seninlemiydi söylesen ya? Hep düşünürdüm sen şehit olsan ne yaparım diye. Gönlü güzel, yüzü güzel insan. 'umut olmak için oralardayız' diyordun hep.. Sizde ki nasıl bir vefa.. İki günde iki gönüldaşımı kaybettim. Neden böyle oluyor söylesen ya.... Neden sizleri yolcu bile edemediğim, uzakta olduğum zamanlarda gidiyorsunuz biri bana açıklasa ya.. Allah'ın ailesine sabır ver... Allah'ım... Ah..."

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