Caner Erkin yoksulluk nafakasını yatırdı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında başlatılan icra takibi üzerine eski esi Asena Atalay'a 120 bin TL'lik yoksulluk nafakasını faiziyle ödedi.
Asena Atalay, 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin hakkında icra takibi başlatmıştı. Milli futbolcunun Roma'daki düğününden 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Asena, eski eşinin aylık 10 bin TL olan yoksulluk nafakasını 12 aydır ödemediğini ileri sürmüştü.
Makaron'da yer alan habere göre; Caner Erkin'in "O paranın bir kısmını elden bir kısmını banka yoluyla ödedim" savunması sonuç vermedi. Avukat Beyza Sındıraç'ın takip ettiği nafaka davası Asena'nın lehine sonuçlandı.