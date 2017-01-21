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Caner Erkin yoksulluk nafakasını yatırdı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:04:50

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    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında başlatılan icra takibi üzerine eski esi Asena Atalay'a 120 bin TL'lik yoksulluk nafakasını faiziyle ödedi.

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    Asena Atalay, 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile evlenen eski eşi Caner Erkin hakkında icra takibi başlatmıştı. Milli futbolcunun Roma'daki düğününden 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvuran Asena, eski eşinin aylık 10 bin TL olan yoksulluk nafakasını 12 aydır ödemediğini ileri sürmüştü.

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    Makaron'da yer alan habere göre; Caner Erkin'in "O paranın bir kısmını elden bir kısmını banka yoluyla ödedim" savunması sonuç vermedi. Avukat Beyza Sındıraç'ın takip ettiği nafaka davası Asena'nın lehine sonuçlandı.


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