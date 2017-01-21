Caner Erkin yoksulluk nafakasını yatırdı

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Makaron'da yer alan habere göre; Caner Erkin'in "O paranın bir kısmını elden bir kısmını banka yoluyla ödedim" savunması sonuç vermedi. Avukat Beyza Sındıraç'ın takip ettiği nafaka davası Asena'nın lehine sonuçlandı.





