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Ceylan İstanbul'u terk ediyor

Şarkıcı Ceylan, Posta'ya vediği röportajda ilginç açıklamalar yaptı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 15:57:41 Güncelleme: 15:59:19

Bugüne kadar 50-60 ev değiştirdim diyen Ceylan, İstanbul'dan gideceğini söyledi: "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum. Bizim camiada sanatçı olarak yer almak çok zor. İnanılmaz oyunlar dönüyor. Herkes kendine isim takmış. Zeki Müren için 'Sanat Güneşi', Bülent Ersoy için 'Diva' diyorlar. Albümlerimde hiçbir zaman 'Küçük Ceylan' yazmadı. O ismi bana halk verdi. Şimdi herkes kendine unvan veriyor. Bırakın halk koysun..."

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