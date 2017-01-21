Ceylan İstanbul'u terk ediyor

Bugüne kadar 50-60 ev değiştirdim diyen Ceylan, İstanbul'dan gideceğini söyledi: "Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum. Bizim camiada sanatçı olarak yer almak çok zor. İnanılmaz oyunlar dönüyor. Herkes kendine isim takmış. Zeki Müren için 'Sanat Güneşi', Bülent Ersoy için 'Diva' diyorlar. Albümlerimde hiçbir zaman 'Küçük Ceylan' yazmadı. O ismi bana halk verdi. Şimdi herkes kendine unvan veriyor. Bırakın halk koysun..."

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