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Caner Erkin'den soyadı tepkisi

22 Ocak 2017 Pazar, 10:18:18

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    20 gün önce Roma’da evlenen Caner Erkin ve Şükran Ovalı, önceki gün Akmerkez’deydi. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan çift soluğu bir kafede aldı.

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    Erkin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşi Ovalı’ya ne hediye alacağı şeklindeki soruya, “Ben ona her gün hediye alıyorum zaten” diye yanıt verirken Ovalı “Hediyeye gerek yok. Sağlık ve mutluluk olsun yeter” dedi.

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    Caner Erkin bu sırada bir muhabirin, “Eski eşiniz Asena Erkin’in açtığı 120 bin TL’lik nafaka davası ne durumda. Parayı yatırdığınız yazıldı” sorusuyla karşılaştı. 

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