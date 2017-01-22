Caner Erkin'den soyadı tepkisi

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Erkin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşi Ovalı’ya ne hediye alacağı şeklindeki soruya, “Ben ona her gün hediye alıyorum zaten” diye yanıt verirken Ovalı “Hediyeye gerek yok. Sağlık ve mutluluk olsun yeter” dedi.