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Ebru Yaşar
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Ebru Yaşar'dan duygusal hediye

Ünlü şarkıcı anne olmak isteyen takipçisine böyle destek oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 13:16:32 Güncelleme: 13:20:03

Anne olmaya hazırlanan Ebru Yaşar, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum yapan ve çocuk sahibi olabilmek için tedavi görmesi gereken bir sevenine annelik umudu hediye etti.

Genç kadının ve eşinin çocuklarının olmadığını öğrenen Yaşar, eşi Necat Gülseven’e çifte yardım etmek istediğini söyledi.

Gülseven’in yardımcısı, genç kadına sosyal medyadan ulaşıp çocuk sahibi olmaları yolundaki tüm tedavi masraflarını üstlenmek istediklerini iletti. Çok mutlu olan çift, teklifi kabul etti.

HT MAGAZİN 

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