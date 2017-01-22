Demet Akalın: Ekonomik olarak ufalmaya gidiyorum

Bir mobilya firmasının marka yüzü olup reklam filmi çeken Demet Akalın, Taksim’deki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla buluştu.

Reklam filminden ne kadar para aldığını sır gibi saklayan ünlü şarkıcı, “Ev almayı düşünüyordum ama dolar ve euro artınca vazgeçtim. Ekonomik olarak ufalmaya gidiyorum. Eve tadilat yapıp bu sıkıntılı dönemi böyle atlatacağız” dedi. Akalın, eşi Okan Kurt’un ısrarlarına rağmen ikinci çocuğu yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Arif HÜR / HT MAGAZİN