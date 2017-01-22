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Demet Akalın: Ekonomik olarak ufalmaya gidiyorum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan basın mensuplarına açıklama

22 Ocak 2017 Pazar, 15:16:00 Güncelleme: 15:18:40

Bir mobilya firmasının marka yüzü olup reklam filmi çeken Demet Akalın, Taksim’deki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla buluştu.

Reklam filminden ne kadar para aldığını sır gibi saklayan ünlü şarkıcı, “Ev almayı düşünüyordum ama dolar ve euro artınca vazgeçtim. Ekonomik olarak ufalmaya gidiyorum. Eve tadilat yapıp bu sıkıntılı dönemi böyle atlatacağız” dedi. Akalın, eşi Okan Kurt’un ısrarlarına rağmen ikinci çocuğu yapmayacağını da sözlerine ekledi.

Arif HÜR / HT MAGAZİN

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