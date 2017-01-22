İdil Fırat, Engin Öztürk'ü affetmedi

Sosyetik güzel İdil Fırat'tan eski aşkı Engin Öztürk'e şarkılı gönderme… Fırat'la Öztürk'ün 1 buçuk yıllık aşkının ihanet nedeniyle bittiği haberlerinin yankıları sürerken önceki gün sosyetik güzelden iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.
Takvim'in haberine göre, yakışıklı oyuncunun telefonunda Cansu Dere'yle samimi mesajlarını yakaladığı iddia edilen İdil Fırat, ilişkisine 1 ay önce son vermiş ve Engin Öztürk'ü sosyal medyada takipten çıkarmıştı.
BUTİĞİNE HER GÜN ÇİÇEKLER YOLLADI
Yakışıklı oyuncu ise cep telefonu mesajları ve sosyetik güzelin Bebek'teki butiğine neredeyse her gün yolladığı çiçeklerle barışmanın yollarını aradı. Ancak İdil Fırat, bu jestleri hiç umursamadı.