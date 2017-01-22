İdil Fırat, Engin Öztürk'ü affetmedi

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Fırat, "Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare bin yol arıyormuşsun. İstemem artık geriye dönme. Dönersen bile bu evde sönme" sözlerini barındıran şarkıyı paylaşınca Öztürk'ün son ümidi de tükendi.