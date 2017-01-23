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Seda Üren
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'Seda Üren'i iki gün içinde vuracak' ihbarına dava

Seda Üren'in, eski sevgilisi Mehmet Örfi Bilgin tarafından vurulacağı iddia edilmişti. Ünlü işadamı konuyu mahkemeye taşıdı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:44:22 Güncelleme: 11:44:55

İşadamı Örfi Bilgin, hakkında asılsız bir ihbarda bulunup Seda Üren'e suikast düzenleyeceğini iddia eden kişinin cezalandırılmasını istedi.
 
ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN VURULACAĞI İDDİA EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz yıllarda "acil" ibaresiyle bir ihbarda bulunuldu. İhbarda, şarkıcı Seda Üren'in, eski sevgilisi Mehmet Örfi Bilgin tarafından iki gün içinde vurulacağı iddia edildi.

Bunun üzerine Bilgin, gözaltına alındı. İddiaları reddeden işadamı, ifadesinin ardından savcılıkta serbest bırakıldı. Şarkıcı Üren ve menajerinin de soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu.
 
Örfi Bilgin'in Seda Üren'e suikast gerçekleştirebileceğine dair, ihbar dışında başka bir somut iddia bulunmaması sebebiyle soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararı ardından, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuran Bilgin, hakkındaki haberlerin internet sitelerinden kaldırılmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Bilgin savcılığa başvurdu. Örfi Bilgin, saygın bir işadamı olarak, hakkında asılsız ihbarda bulunan şahıs yüzünden, kişilik haklarının zedelendiğini ve soruşturma sebebiyle huzursuz olduğunu ileri sürdü.
 
İhbarcının attığı iftira sebebiyle cezalandırılmasını isteyen işadamı Bilgin'in şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Günaydın)

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