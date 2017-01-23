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Demet Akalın'dan Gülşen ile ilgili haberi yalanladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:43:18

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    Popçu Demet Akalın, arkadaşı Gülşen ile ilgili medyaya yansıyan 'dadı' iddiasını yalanladı.

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    Beş yıllık sevgilisi Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya’da evlenen gülşen, 10 Ocak'ta bu evliliğin meyvesi olan çocuğunu kucağına almıştı. 

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    Azur Benen adını verdiği bebeğinin üzerine titreyen ünlü şarkıcı hakkında "iki tane dadı tuttu" haberleri yapıldı.

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