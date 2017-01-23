MAGAZİN
Demet Akalın'dan Gülşen ile ilgili haberi yalanladı
23 Ocak 2017 Pazartesi, 14:43:18 | Güncelleme: 15:02:56
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Popçu Demet Akalın, arkadaşı Gülşen ile ilgili medyaya yansıyan 'dadı' iddiasını yalanladı.
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Beş yıllık sevgilisi Ozan Çolakoğlu ile 9 Haziran’da İspanya’da evlenen gülşen, 10 Ocak'ta bu evliliğin meyvesi olan çocuğunu kucağına almıştı.
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Azur Benen adını verdiği bebeğinin üzerine titreyen ünlü şarkıcı hakkında "iki tane dadı tuttu" haberleri yapıldı.
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İddiaya göre; Ozan Çolakoğlu-Gülşen çifti, Azur için iki dadı tutmuş ve onlara da aylık 15 bin lira maaş sözü vermişti.
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Gülşen'in yakın arkadaşı Demet Akalın, bu haberlere ilişkin bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü popçu, sosyal medya hesabından, "Gülşenim kendi bakıyor yavrusuna. Hem de ayıla bayıla, zevkle. Ne dadı var ne hemşire. Üzmeyin güzel anneyi lohusa benim arkadaşım lohusa" açıklamasını yaptı.
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