Bodrum
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Bodrum deprem şokunu çabuk atlattı

Bodrum şoku çabuk atlattı

Bodrum, geçen hafta yaşadığı depremin şokunu çabuk atlattı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; İlk gün kaçış ve iptallerinin yaşandığı turizm merkezinde tesisler tarihi doluluğa ulaştı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 13:32:35 Güncelleme: 13:34:51

Mehmet Kocadon (Bodrum Belediye Başkanı)
Depremin psikolojik etkisini Bodrum hemen atlattı. Çünkü kimsenin burnu kanamadı. Turist sayısı şu an sezon ortalamasını üstünde. Bu mucizeyi yerel imar planlarının doğru yapılması getirdi.

Cemal Yarar (Türkbükü Mavi otel işletmecisi)
Bir günlük panik yaşandı. Arabayla gidenler Balıkesir ve Bursa’dan geri döndüler. Sezonun en kalabalık haftasını yaşıyoruz. Yoğun rezervasyon var. Bodrum Yarımadası depreme karşı iyi sınav verdi.

Esra Uslu (Yalıkavak Zayo Beach’in sahibi)
Biz ve diğer işletmeler ilk gün yaşanan panik sonrası dolu bir şekilde tatilcilere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu sezon geçen sezondan daha iyi geçecek.

Tayfun Topal (HT Magazin yazarı)
Bodrum’da bu yıl geçen senenin iki katı tatilci var. Depremin turizmi etkilediğini hiç düşünmüyorum. Oldu, geçti ve bitti. Bir tane insanın bile burnunun kanamaması önemliydi.
 

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