Demet Şener: Boşansın ne isterse yapsın

Ebru Şallı’nın yaklaşık 3 aydır Uğur Akkuş ile aşk yaşaması gündemde yer alırken Demet Şener, yakın arkadaşına tepki gösterdi. Eşi İbrahim Kutluay tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra, evliliğini bitirme yoluna giren Şener; bir takipçisinin Şallı'nın yaşadığı aşkı sorması üzerine Şener, yakın arkadaşına destek olmadı.



Ebru Şallı ve 10 yıldır Gonca Akkuş ile evli olan Uğur Akkuş'un birlikteliğine onay vermeyen Demet Şener, şu sert açıklamayı yaptı: Başkasının hayatıyla benim duruşumum ne alakası var. İnsanların hayatlarını yargılamak bana göre değil. Benim dik duruşum, benim yaşadığım olaya karşı. Ayrıca duruşumun sadece aldatmaya değil, bunun yapılış şekline… Tabii evli insanların başkalarıyla ilişkiye girmeleri doğru değil. Boşansın ne isterse yapsın. ( Hürriyet)

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