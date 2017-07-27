Zeynep Alkan kimdir? Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, son zamanlarda Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör çiftinin kızı olan Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan kaç yaşında? İşte Zeynep Alkan hakkında merak edilenler...

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini babası Hamdi Alkan'ın yönetmenliğinde çekilen 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisi ile yaşadı. Başrollerinde Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan ve Ufuk Özkan'ın yer aldığı dizide mimikleri kuvvetli, konuşmayı çok seven hareketli bir tip olan 'Emoji Emel' karakterini canlandırdı.

Zeynep Alkan

Zeynep Alkan kimdir

Zeynep Alkan kaç yaşında