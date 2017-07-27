Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş aşkında son gelişme! Şallı ile Akkuş’un fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra işadamının 10 yıllık eşi Gonca Akkuş, mankene 'ikinci kadın' davası açma kararı almıştı.
Karnındaki 9 haftalık bebeğini de aldırdığını söyleyen Akkuş'un sert açıklamalarının ardından işadamı, 3 gün önce eşinin psikolojik hasta ve öfke kontrol problemi olduğunu iddia ederek, uzaklaştırma istedi.
Akşam'da yer alan habere göre; İstanbul Aile Mahkemesi, Akkuş'un iddialarının yerinde olduğuna kanaat getirerek, Gonca Akkuş hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verdi. Gonca Hanım, eşinin evi ve işyerine 4 ay yaklaşamayacak.