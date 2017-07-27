MAGAZİN

Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:20:18

  • 1 Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi
    1 | 12

    Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş aşkında son gelişme! Şallı ile Akkuş’un fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra işadamının 10 yıllık eşi Gonca Akkuş, mankene 'ikinci kadın' davası açma kararı almıştı.

  • 2 Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi
    2 | 12

    Karnındaki 9 haftalık bebeğini de aldırdığını söyleyen Akkuş'un sert açıklamalarının ardından işadamı, 3 gün önce eşinin psikolojik hasta ve öfke kontrol problemi olduğunu iddia ederek, uzaklaştırma istedi.

  • 3 Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi
    3 | 12

    Akşam'da yer alan habere göre; İstanbul Aile Mahkemesi, Akkuş'un iddialarının yerinde olduğuna kanaat getirerek, Gonca Akkuş hakkında 4 ay uzaklaştırma kararı verdi. Gonca Hanım, eşinin evi ve işyerine 4 ay yaklaşamayacak.

  • 4 Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi
    4 | 12
    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Uğur Akkuş 10 yıllık eşini mahkemeye verdi
    5 | 12
    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000