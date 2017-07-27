Sinan Akçıl
MAGAZİN

Sinan Akçıl'ın kendi hesabından yaptığı yorum olay oldu

Sosyal medya Sinan Akçıl'ı konuşuyor

Şarkıcı Sinan Akçıl, sahibi olduğu hesaptan kendisi hakkında yorumda bulundu, sosyal medya yıkıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:49:20 Güncelleme: 17:21:11

Sinan Akçıl, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü. Beyaz TV’de yayınlanan magazin programına konuk olan ünlü şarkıcı, programın sunucusu Ceren Akdağ'ın Instagram paylaşımının altına, kendisine sevgi dolu bir yorumda bulundu. Posta'da yer alan habere göre; Sinan Akçıl, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı, yaptığı yorumda, "Sinan Akçıl sesine kıyamam aşkitommmm #beyazmagazin yanındayız ölene dek! net!"ifadelerini kullandı. Instagram hesabının hacklendiğini iddia eden Akçıl, Twitter'da TT (Trend topic) oldu.

Ünlü şarkıcı açıklamasında şunları söyledi:

 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 14 dakika önce
    önce etmiş. sonra sıvamış
  • Misafir 19 dakika önce
    heheh hacklendi ne demek. kim ne yapsin senin hesabini
  • Misafir 36 dakika önce
    aaaaa bunu nasıl yapaar
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