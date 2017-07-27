Sinan Akçıl'ın kendi hesabından yaptığı yorum olay oldu

Sinan Akçıl, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü. Beyaz TV’de yayınlanan magazin programına konuk olan ünlü şarkıcı, programın sunucusu Ceren Akdağ'ın Instagram paylaşımının altına, kendisine sevgi dolu bir yorumda bulundu. Posta'da yer alan habere göre; Sinan Akçıl, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı, yaptığı yorumda, "Sinan Akçıl sesine kıyamam aşkitommmm #beyazmagazin yanındayız ölene dek! net!"ifadelerini kullandı. Instagram hesabının hacklendiğini iddia eden Akçıl, Twitter'da TT (Trend topic) oldu.

Ünlü şarkıcı açıklamasında şunları söyledi: