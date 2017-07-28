Sıla’dan müthiş final

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre; Sahnede ağırladığı Mabel Matiz’le birlikte büyük ilgi gören ‘Muhbir’ şarkısını istek üzerine iki kez seslendiren Sıla, konserde Alberta Ferretti, Tom Ford ve Levon Kordonciyan imzalı üç farklı kıyafet giydi.



Sıla’yı son konserinde izleyenler arasında Egemen-Beyhan Bağış, Mehmet Akbay, Kutsi, Tuğba Yurt, Nehir Erdoğan ve Sinan Özen gibi tanınmış isimlerin yanı sıra ebeveynleri de vardı.

Sahneden ailesine seslenen şarkıcı “Bugün benim için çok özel bir gün. Anne ve babamın 44’üncü nişan yıldönümleri ve buradalar. İkisini de çok ama çok seviyorum. İyi ki benim annem ve babamsınız” dedi. Sıla, konser sonrası ekibi ile birlikte kulisinde kutlama yaptı.

