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Burak Yılmaz eşi ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı

28 Temmuz 2017 Cuma, 13:18:07

  • 1 Burak Yılmaz eşi ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı
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    "En çok kazanan Türk futbolcu" ünvanına sahip Burak Yılmaz, boşanma sürecinde olduğu eşi İstem Yılmaz ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı.

  • 2 Burak Yılmaz eşi ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı
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    Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel Salt'ın haberine göre; ünlü futbolcu, mahkeme kararına rağmen eşi ve kızlarının oturduğu Florya'daki villanın aylık 4 bin 500 dolar (16 bin TL) olan kirasını ödemedi.

  • 3 Burak Yılmaz eşi ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı
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    Bunun üzerine ev sahibi, Bakırköy Adliyesi İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye kararı aldırdı. İstem Yılmaz, çocuklarıyla yaşadığı villayı 7 gün içinde boşaltmak zorunda.

  • 4 Burak Yılmaz eşi ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı
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    İstem Yılmaz, 2 yıllık eşi Burak Yılmaz'a, "Şiddet gördüm" diyerek, geçen yıl boşanma davası açmıştı.

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  • 5 Burak Yılmaz eşi ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı
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