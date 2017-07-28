"En çok kazanan Türk futbolcu" ünvanına sahip Burak Yılmaz, boşanma sürecinde olduğu eşi İstem Yılmaz ve iki çocuğunu zor durumda bıraktı.
Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel Salt'ın haberine göre; ünlü futbolcu, mahkeme kararına rağmen eşi ve kızlarının oturduğu Florya'daki villanın aylık 4 bin 500 dolar (16 bin TL) olan kirasını ödemedi.
Bunun üzerine ev sahibi, Bakırköy Adliyesi İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tahliye kararı aldırdı. İstem Yılmaz, çocuklarıyla yaşadığı villayı 7 gün içinde boşaltmak zorunda.
İstem Yılmaz, 2 yıllık eşi Burak Yılmaz'a, "Şiddet gördüm" diyerek, geçen yıl boşanma davası açmıştı.