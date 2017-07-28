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Vatan Gazetesi'nden Gülşen Yüksel Salt'ın haberine göre; ünlü futbolcu, mahkeme kararına rağmen eşi ve kızlarının oturduğu Florya'daki villanın aylık 4 bin 500 dolar (16 bin TL) olan kirasını ödemedi.