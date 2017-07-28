Demet Şener'den babasına: O 'dünürüm, dünürüm' diye sarıldığınız aile de kalmadı, babacığım

Babası Fikret Şener'in dokuzuncu ölüm yıldönümünde onun bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Şener: "9 yıl önce bugün aramızdan ayrıldın aniden... Şu yaşadığım zor süreçte o kadar isterdim ki yanımda olmanı... Annem ve ben çok yıprandık... Sanki suçlu benmişim gibi bütün bunları yaşamak çok ağır geliyor... Bu dönemde yanımda 3-5 dostum, annem, Ayşe (çocuklarımızın ablası olarak başladı işe benim can yoldaşım oldu) Aslı hem avukatım hem kardeşim oldu, abilerim, diğer avukatım Kezban hanım dışında kimseler kalmadı" yazdı.



Şener, içini döktüğü paylaşımını şöyle sürdürdü: "O 'dünürüm, dünürüm' diye sarıldığınız aile de kalmadı... Ne garip değil mi dünya baba? Belki oralar daha huzurludur... En yakınım deyip sana bu kadar kötülük yapan da yoktur...Seni böyle yapayalnız bırakan da... Ama sen bu kızını o kadar güçlü o kadar gururlu yetiştirmişsin ki...Her şeyle başa çıkar bu kızın...Bir de beni çok seven ve destekleyen takipçilerim var arkamda."

İbrahim Kutluay'ın babası Burhan Kutluay ve Demet Şener



"Kuzularıma seni, anılarımızı, İrem'le yaşadıklarınızı anlatıyorum... Bulunduğun yerde huzurla uyu babam... Biz her şeye rağmen iyiyiz ve çok daha iyi olacağız...Sen bana güç göndermeye devam et..."

Demet Şener ve kızı İrem

demet şener

burhan kutluay

İbrahim Kutluay