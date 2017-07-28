Eda Erol'un hayatından kesitler

Türkiye'nin magazin gündeminin ilk sıralarını bir süredir tek bir isim işgal ediyor: Alişan'ın nişanlısı ve ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda...
Eda Erol'un bu kadar çok gündeme gelmesinin nedeni Alişan ile nişanlanması. Yüzüklerin takıldığı dakikadan itibaren meraklı bakışlar da onun üzerine çevrildi. Belki her şey normal seyrinde gitseydi bir süre sonra eski sakin hayatına dönebilecekti Eda Erol da. Ama öyle olmadı.
Nişanlısı Alişan'ın açıklamaları onu bir kez daha gündeme taşıdı. Ardından Alişan'ın sözlerine cevap veren bir röportaj yapıldı Eda Erol ile. Uzun lafın kısası Eda Erol, yine gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.
Peki kim Eda Erol, nerede doğdu, ne iş yapıyor? İşte yanıtları: Eda Erol, 1986 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Babası emekli polis memuru, annesi ise ev hanımı. Anne ve babası göçmen olan Eda Erol, ilk kamera karşısı deneyimini 2014 yılında 'Satjyer Mafya' adlı filmle yaşadı. Daha sonra da '46 Yok Olan' adlı dizide rol aldı.
Eda Erol'un gösteri dünyasına adım atması da emekli polis memuru babası sayesinde oldu. Aile İstanbul'a taşınınca babası Eda Erol'u Neşe Erberk Ajans'a kayıt ettirdi.