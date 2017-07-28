Eda Erol'un hayatından kesitler

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Eda Erol'un bu kadar çok gündeme gelmesinin nedeni Alişan ile nişanlanması. Yüzüklerin takıldığı dakikadan itibaren meraklı bakışlar da onun üzerine çevrildi. Belki her şey normal seyrinde gitseydi bir süre sonra eski sakin hayatına dönebilecekti Eda Erol da. Ama öyle olmadı.