MAGAZİN

Aleyna Tilki, Shakira ve Rihanna'yı geride bıraktı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:28:32

  • 1 Aleyna Tilki, Shakira ve Rihanna'yı geride bıraktı
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    Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Sen Olsan Bari’, 24 saatte 5 milyonun üzerinde izlenerek Türkiye rekoru kırdı. Klibi saniyede ortalama 60 kez izlenen Tilki, Rihanna, Shakira ve Selena Gomez’i geride bıraktı.

  • 2 Aleyna Tilki, Shakira ve Rihanna'yı geride bıraktı
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    HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Müzik kariyerinin ilk çalışması ‘Cevapsız Çınlama’ ile 11 ayda 307 milyon izlenme sayısına ulaşan Aleyna Tilki’den yeni rekor!

  • 3 Aleyna Tilki, Shakira ve Rihanna'yı geride bıraktı
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    Youtube’da en çok dinlenen Türkçe şarkı rekorunu elinde bulunduran 17’lik popçunun ikinci parçası ‘Sen Olsan Bari’, 1 günde 5 milyonun üzerinde izlendi. Bu alanda Türkiye rekoru kıran Tilki dünyada da ilk 10’a girdi.

  • 4 Aleyna Tilki, Shakira ve Rihanna'yı geride bıraktı
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    Tilki, dünyaca ünlü meslektaşları Rihanna, Shakira ve Selena Gomez’i geride bıraktı. Rihanna’nın yeni klibi 24 saatte 4 milyon 924 bin, Shakira’nın klibi 4 milyon 884 bin, Gomez’in klibi ise 3 milyon 980 bin kez izlendi.

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  • 5 Aleyna Tilki, Shakira ve Rihanna'yı geride bıraktı
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    ÇAĞATAY'I GEÇTİ

    Genç şarkıcıdan önce en çok izlenen klip 3 milyon 85 bin izlenme ile Çağatay Akman’ın ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ıydı.

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