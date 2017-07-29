Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Sen Olsan Bari’, 24 saatte 5 milyonun üzerinde izlenerek Türkiye rekoru kırdı. Klibi saniyede ortalama 60 kez izlenen Tilki, Rihanna, Shakira ve Selena Gomez’i geride bıraktı.
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Müzik kariyerinin ilk çalışması ‘Cevapsız Çınlama’ ile 11 ayda 307 milyon izlenme sayısına ulaşan Aleyna Tilki’den yeni rekor!
Youtube’da en çok dinlenen Türkçe şarkı rekorunu elinde bulunduran 17’lik popçunun ikinci parçası ‘Sen Olsan Bari’, 1 günde 5 milyonun üzerinde izlendi. Bu alanda Türkiye rekoru kıran Tilki dünyada da ilk 10’a girdi.
Tilki, dünyaca ünlü meslektaşları Rihanna, Shakira ve Selena Gomez’i geride bıraktı. Rihanna’nın yeni klibi 24 saatte 4 milyon 924 bin, Shakira’nın klibi 4 milyon 884 bin, Gomez’in klibi ise 3 milyon 980 bin kez izlendi.
ÇAĞATAY'I GEÇTİ
Genç şarkıcıdan önce en çok izlenen klip 3 milyon 85 bin izlenme ile Çağatay Akman’ın ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ıydı.