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Tilki, dünyaca ünlü meslektaşları Rihanna, Shakira ve Selena Gomez’i geride bıraktı. Rihanna’nın yeni klibi 24 saatte 4 milyon 924 bin, Shakira’nın klibi 4 milyon 884 bin, Gomez’in klibi ise 3 milyon 980 bin kez izlendi.