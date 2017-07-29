Gülşen sahneden rakiplerine mesaj yolladı

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, yeni klibinin beğenildiğini söylerken, doğum sonrası formunu nasıl geri kazandığını “Spor yapmama gerek yok, tamamen genetik” diyerek cevapladı.

Gülşen’i dinleyenler arasında Hadise de vardı. La Plaj’ı çok sevdiğini söyleyen Gülşen, bir ara sahnede Hadise’yi misafir etti. Gülşen, “Biz çok iyi arkadaşız. Bizde ego kompleks olmaz başkaları gibi. Beraber şarkı da söyleriz” diyerek pop müzikteki rakiplerine gönderme yaptı.



