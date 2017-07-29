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Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:48:58

  • 1 Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım
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    Yıllar önce canlı yayın sırasında Hande Ataizi'ne attığı tokatla uzun süre gündemi meşgul eden Sevda Demirel Posta'ya konuştu.

  • 2 Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım
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    Demirel, "O gün yaşananlar gerçekti! Çünkü temize çıktığım bir iftirayı devam ettirdi. Bana aşık olan bir adamın iftirasıydı! Hande’nin yaptığı şeyi asla unutmam! Kendimi tuttum tuttum, sonra tokadı bastım. Pişman değilim. Onunla bir sorunum yok aslında. Hande-Demet nasıl tartışma ikilisiyse, biz de Hande ile öyleyiz. Bir kere Bebek civarında denk geldik; seslendim ama bakmadı kaçtı. Hande benden özür dilerse, ben de dilerim. Ne şahane olur! Belki yan yana mezarlarda yatacağız, kader! Hiç kızgın değilim! Namusuma, şerefime dil uzatan herkese aynı şeyi yaparım. O olay bugün olsa, Hande’ye yine tokat atardım. Onun yaptığını hayatım boyunca unutmam. Televizyon tarihine geçtik!" dedi.

  • 3 Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım
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  • 5 Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım
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YORUMLAR 3
  • Misafir 19 dakika önce
    bu seviyenle handenin tirnagi olamazsin.aradan bunca zaman geçmiş hatani kabul etmek yerine yine olsa yine yaparim diyorsun.daha gecenlerde tv de halk beni niye sevmiyo cok yanlislar yaptim vs diyip agliyodun.simdi handenin üstünden gundeme gelmeye calisiyosun.hakli oldugun tek sey seni sevmedigimiz
  • Misafir 24 dakika önce
    bos bos konusuyor gündeme gelmek icin.
  • Misafir 25 dakika önce
    "Çünkü temize çıktığım bir iftirayı devam ettirdi. Bana aşık olan bir adamın iftirasıydı! " inandık mı..tabikide hayır..
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