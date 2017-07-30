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Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini kutladı!

30 Temmuz 2017 Pazar, 00:25:08

Kenan Doğulu, Beren Saat ile olan evliliklerinin 3. yıldönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı

  • 1 Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini kutladı!
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    Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile olan evliliklerinin 3. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.

     

     

  • 2 Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini kutladı!
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    Doğulu, Instagram hesabından düğün fotoğraflarından özel 2 fotoğrafı paylaşıp, altına şu notu düştü:

     

     

     

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    "Seni sevmeyi çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum. İyi niyet dilekleri için herkese çok teşekkürler! Aşk."

  • 4 Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini kutladı!
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    Kenan Doğulu ve Beren Saat, Los Angeles, Malibu'da kumsalda gerçekleşen düğünle dünya evine girmişlerdi. Düğünde Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Hilal Saral, Ece Yörenç, Belçim Bilgin hazır bulunmuştu.

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  • 5 Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini kutladı!
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    Kenan Doğulu'nun paylaşımı binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

     

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