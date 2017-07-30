Kenan Doğulu, evlilik yıldönümlerini kutladı!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile olan evliliklerinin 3. yılını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kutladı.
Doğulu, Instagram hesabından düğün fotoğraflarından özel 2 fotoğrafı paylaşıp, altına şu notu düştü:
"Seni sevmeyi çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum. İyi niyet dilekleri için herkese çok teşekkürler! Aşk."
Kenan Doğulu ve Beren Saat, Los Angeles, Malibu'da kumsalda gerçekleşen düğünle dünya evine girmişlerdi. Düğünde Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Hilal Saral, Ece Yörenç, Belçim Bilgin hazır bulunmuştu.
Kenan Doğulu'nun paylaşımı binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.