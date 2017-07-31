Cavit Çetin Güner, Gizem Örge
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Cavit Çetin Güner ile Gizem Örge evlendi

Cavit Çetin Güner ile Gizem Örge evlendi

Diriliş Ertuğrul dizisinin Doğan Alp’i, başarılı oyuncu Cavit Çetin Güner, Vakıfbank Voleybol Takımı’nın liberosu Gizem Örge ile dünya evine girdi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:26:54 Güncelleme: 11:40:09

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Doğan Alp karakteriyle büyük ses getiren Cavit Çetin Güner, 30 Temmuz akşamı Ulus'taki bir mekanda Gizem Örge ile mutluluğa “Evet” dedi.  Uzun süredir aşk yaşayan çiftin nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar tarafından kıyılırken, şahitleri ise Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Çiftin nişan töreninde de yüzüklerini takan ve nikah töreninde de damat Cavit Çetin Güner’in şahitliğini üstlenen Engin Altan Düzyatan, gece boyunca eşi Neslişah Alkoçlar ile düğünde doyasıya eğlendi.

250 kişinin katıldığı rüya gibi düğüne, Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncu kadrosu katılırken, çiftin spor ve sanat camiasından arkadaşları da katıldı. Aralarında Reha Özcan, Kenan Çoban, Sevil Akı gibi ünlü isimlerin geceye renk kattığı rüya gibi düğünde, gelin Gizem Örge iki gelinlik giyerken, düğün töreni after party ile günün ilk ışıklarına kadar devam etti. (Cadde)

  • Gizem Örge
  • Cavit Çetin Güner
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