İrem Derici, hastaneye kaldırıldı
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İrem Derici, hastaneye kaldırıldı!

İrem Derici, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı konuşulan ve kısa bir süre önce de iyice zayıflayan İrem Derici, bu akşam program çekimi öncesi fenalaştı

01 Ağustos 2017 Salı, 23:15:23 Güncelleme: 23:25:57

Kanal D'de yayınlanan İrem Derici'yle Eğlenmene Bak adlı yarışmayı sunan popçu, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le Sancaktepe'deki stüdyoya gitti.



Programın yarışmacıları Arto, Murat Güneş, Tuğçe Tayfur, Toprak Sağlam ve Hülya Polat da çekim için hazır bekliyordu. Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi hastaneye kaldırdı.



Medyatava'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Lider Şahin'le ayrıldığı dönemde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi. Ünlü popçu, geçen haftalarda gündeme gelen 'çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü' iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.

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