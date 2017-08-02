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Hürriyet'in haberine göre; Çift önceki akşam Bodrum-Gümüşlük’te yemek yerken objektife takıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan oyuncu Gamze Özçelik, sessizliğini bozdu: “Artık hayatım başka bir yol üzerine kurulu. İlgi alanımda magazin yok. İnsana dair, medyadan uzak her türlü yardım ve organizasyon içersinde olurum. Özel hayatıma saygı gösterin.”