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Olay olduğu günden bu yana Hande Bermek’le görüşmeye çalışıyorum. Önceki gün Murat Başoğlu’nun, HT Magazin Yayın Yönetmeni Bülent İpek’e yaptığı açıklamalar sonrasında, “Sevgili Esin. Sadece mesleğinin gerekleriyle değil de hayatlara dokunduğunun farkındalığı ve sorumluluğuyla dolu olduğunu hissediyorum. Ben de buna duyarsız kalamadım. Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var” dedi.