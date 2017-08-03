Günlerdir herkes Murat Başoğlu’nun aldatma durumunu konuşuyor. Erkekler, “Erkek adam aldatır, ama acemilik yapmış” derken, kadınlar “Direkt boşamalı. Ben olsam iki saniye durmam” diyor. Ama ortada 14 yıllık bir evlilik, bir kadın ve çocuk var.
Özellikle evlilik kurumuna özenli ve saygılı olmamız gerektiğini her zaman yazan ve düşünen biri olarak tekrar söylüyorum, dört duvar arasında ne yaşanıyor bilinmez. Karı-koca arasına girilmez. Zor bir durum.
Belki Hande Bermek kocasını affedecek, üzerinde durmayacak. Zor günleri atlatıp “Yuvayı dişi kuş yapar” diyecek. Aldatılıp affeden kadın yok mu ülkemizde. Çok fazla. Çünkü karı-koca arasındaki duyguyu, durumu bilemeyiz.
Ama bildiğim bir şey var ki, Hande Bermek’in şu an üzerinde çok fazla mahalle baskısı var. Çevresindeki herkes boşanması gerektiğini söylüyor.
Olay olduğu günden bu yana Hande Bermek’le görüşmeye çalışıyorum. Önceki gün Murat Başoğlu’nun, HT Magazin Yayın Yönetmeni Bülent İpek’e yaptığı açıklamalar sonrasında, “Sevgili Esin. Sadece mesleğinin gerekleriyle değil de hayatlara dokunduğunun farkındalığı ve sorumluluğuyla dolu olduğunu hissediyorum. Ben de buna duyarsız kalamadım. Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum. İzin verirsen eğer ve hâlâ gerekliyse cevap vermem için biraz zamana ihtiyacım var” dedi.