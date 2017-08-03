Haluk Levent, Beşiktaş'ta kaldırımda uyuyan çocuğun kim olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta bir köpeğe sarılarak uyuyan çocuğun görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım almıştı. AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, küçük çocuğun Suriye'den geldiğini ve sokakta kaldığını açıkladı.

Sanatçı Haluk Levent, Beşiktaş’ta köpeğe sarılarak uyuyan çocuk için AHBAP’ın harekete geçtiğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgiyi Twitter üzerinden Haluk Levent verdi. Levent, şunları söyledi:

“Çocuğa ‘İstanbul AHBAP’ ekibi bugün ulaştı. Suriye’den gelmiş, amcası terk etmiş, kimsesi yok. Elimizden ne geliyorsa yaptık ama yeterli değil. Bu çocuğumuz gibi yüzlercesi parklarda bahçelerde yaşıyor. Hükümetin acil bir şekilde olaya el atması gerekiyor en azından kış gelmeden. Burada şu anda hükümet eleştirisi v.s. yapmak yarar getirmiyor. Sadece bir an önce davranılmalı yoksa çok çocuğumuzu kaybedebiliriz.

'AHBAP'ın gücünün olmamasından değil yüzbinlerce çocuğa ‘yeterli değiliz’ acil önlem alınmalı diyorum. Acilen mülteci planlaması yapılmalı ve yürürlüğe konmalı. Suriyeli çocuklar sokaklarda büyüyor ve bu yarınlarda sağlıksız durumlar yaratabilir”