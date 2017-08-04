Esra Harmanda tavlada iddialı

Show TV’NİN sevilen programı ‘Hayat Güzeldir’in sunucusu Esra Harmanda, önceki gün eşi Prof. Dr. Bora Farsak’la birlikte Bebek'te bir mekandaydı.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, baş başa yemek yedikten sonra eşiyle tavla oynayan ve 5-2 kazanan Harmanda, “Zamanında evlenme teklifini kazandığım tavla sonucu yaptırmıştım. İş tavlada bitti. Aradan yıllar geçmesine rağ- men formumdan bir şey kaybetmemişim” diye konuştu.

Esra Harmanda

Prof. Dr. Bora Farsak