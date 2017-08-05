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SON ANDA VAZGEÇTİLER



Belli ki meditasyonla haşır neşir olan Hande Hanım aslında geçen yıldan beri evliliğinde sorun olduğunu hatta geçen yıl boşanmaya karar verdiklerini, son anda vazgeçip yeniden denemeye karar verdiklerini söylemek istememiş. O açıklamasının altyazısını ben Hande Hanım’ın ağzından yazayım: “Anladım ki Murat değişmiyor. Haberiniz sayesinde gördüğüm bu gerçeği artık ona kızmadan kabullendim. Her işte bir hayır vardır. Bu haberle tereddütte kaldığım tarafı anlamama yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bundan sonra düşünüp taşınıp kendim ve ailem için en doğru kararı alacağım.”