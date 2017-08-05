Yılın ihanet skandalını ve devamında da Murat Başoğlu ile yapılan ilk ve tek röportajı yayın yönetmenimiz Bülent İpek’in kaleminden HT Magazin’den okuduk. Yılın magazin haberiydi ve Başoğlu’nun eşi Hande Bermek de ilk kez HT Magazin yazarı Esin Övet’e konuştu.
Bermek’in “Sadece bir insan değil, bir kadın, bir eş ve en önemlisi bir anne olarak yaşanan bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum” açıklamasında herbirimizin bildiği ama illa ki vurgulanan insan-kadın-anne üçlüsünü izninizle konunun dışına çıkarıp ‘deneyimi sevgiyle kucaklamak’ kısmına gelmek istiyorum.
SON ANDA VAZGEÇTİLER
Belli ki meditasyonla haşır neşir olan Hande Hanım aslında geçen yıldan beri evliliğinde sorun olduğunu hatta geçen yıl boşanmaya karar verdiklerini, son anda vazgeçip yeniden denemeye karar verdiklerini söylemek istememiş. O açıklamasının altyazısını ben Hande Hanım’ın ağzından yazayım: “Anladım ki Murat değişmiyor. Haberiniz sayesinde gördüğüm bu gerçeği artık ona kızmadan kabullendim. Her işte bir hayır vardır. Bu haberle tereddütte kaldığım tarafı anlamama yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bundan sonra düşünüp taşınıp kendim ve ailem için en doğru kararı alacağım.”