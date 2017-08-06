‘Cici Babam’ı sil baştan çekecekler

Derya Alabora’nın bisikletten düşüp ayağını kırmasıyla çekimlerine ara verilen ‘Cici Babam’ın akıbeti belli oldu. HT Magazin'in haberine göre, yapımcı, Alabora’nın da rızasını alarak başrol için Yasemin Çonka ile anlaştı.

Alabora, basının da takip ettiği çekimler sırasında böyle yere düşmüştü.

Alabora’nın ziyaret sırasında Akpınar’a, “Çekimler aksadığı için çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Yasemin iyi oyuncudur. Onun da sizin de yolunuz açık olsun” dediği öğrenildi.

TEDAVİSİ ALTI HAFTA SÜRECEK

Sil baştan başlamak gerek bazen! Derya Alabora’nın sette geçirdiği talihsiz kaza sonrası ‘Cici Babam’ filminin çekimleri iptal edilmişti. Usta oyuncunun ayağının kırıldığının ve tedavisinin 6 hafta süreceğinin ortaya çıkması sonrası, yapımcı Necati Akpınar zor bir karar almak durumunda kaldı.

ÇEKİMLER YENİDEN BAŞLADI

Ayağı alçıda olan sanatçısı Alabora’yı evinde ziyaret eden Akpınar, ünlü oyuncuyla görüşmesinin ardından sahnelerin yeni bir oyuncuyla sil baştan çekilmesine karar verdi. Alabora’nın yerine kadroya Yasemin Çonka’nın katılmasıyla Köyceğiz’de çekimlere yeniden başlandı.

Cici Babam

Derya Alabora