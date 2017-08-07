İsmail Hacıoğlu kızı Yemin'in doğum gününü kutladı

2016 yılında Duygu Kaya Kurmarki'yle evlenen İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in 1. yaş gününü kutladı.

Kutlamadan mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Duygu Hacıoğlu fotoğraflara şu notu düştü. " Baban elimi,kalbimi,aklımı,ruhumu öyle sıkı tuttu ki ben ondan başka dünya bilmez oldum, acılarımı beyaza boyadı. Ne güzel demiş baban hayat sana okuduğumuz masallardaki gibi değil diye...ama melek kızım o masallardaki prens gerçekmiş buldu beni. Doğrularınla,hatalarınla,öfkenle,mutluluğunla,başarınla ve başarısızlıklarınla hayat hep baban gibi yüce gönüllü anlayışlı şefkatli insanlar çıkarsın karşına. Biz tam arkanda ömrümüzün yettiğince dimdik duruyoruz. Kucağımız sana sonsuz açık, Allah seni bizden bizi senden ayırmasın."

İsmail Hacıoğlu ise kızının doğum gününü, "Babacım sen şimdi büyür gibi oldun bu gece..Ben çok tuhaf oldum..Acele etme olur mu kurban olurum..Ben bekliyorum ki hala senin aklın erdiğinde bembeyaz olur buralar..Sana ait özgürce hayallerince koşturabilirsin birilerine hesap vermeden...Sana okuyıcağımız masallar gibi değil babacım buralar..Yalanlara hazırlıklı ol..bizim kusurumuza bakma kızım..kusuruma bakma...Sana biriktirdiğim bi gönlüm var içinde yemin olsun bi de annen var..seni çok seviyoruz kuzum. Hoşgeldin" diyerek kutladı.

İsmail Hacıoğlu

Duygu Kaya Kumarki