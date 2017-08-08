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Birbirinden zor hareketleri çok basit bir şekilde yapan Şallı, son paylaşımıyla olay oldu. Amuda kalkıp bacalarını kapılara yaslayan Şallı, fotoğrafa photoshop uygulayınca espri konusu oldu. Paylaştığı fotoğrafta photoshopu fazla kaçıran Şallı, evin kapılarını yamulttu. Bu detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı.