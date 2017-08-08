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Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü

08 Ağustos 2017 Salı, 12:23:54

  • 1 Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü
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    Son günlerin en çok konuşulan ismi Ebru Şallı bu kez sosyal medyanın diline düştü. 

  • 2 Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü
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    Bir dönemin gözde mankeni Ebru Şallı podyumlara ara verdikten sonra spora yönelmişti. Pilates eğitmenliği yapan Şallı, yeteneklerini sosyal medyada göstermeye devam ediyor.

  • 3 Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü
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    Birbirinden zor hareketleri çok basit bir şekilde yapan Şallı, son paylaşımıyla olay oldu. Amuda kalkıp bacalarını kapılara yaslayan Şallı, fotoğrafa photoshop uygulayınca espri konusu oldu.  Paylaştığı fotoğrafta photoshopu fazla kaçıran Şallı, evin kapılarını yamulttu. Bu detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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  • 4 Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü
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    Bazı sosyal medya kullanıcıları Şallı'nın fotoğrafının altına şu esprileri yaptı:

    Gözlerim bozuldu galiba, kapıları yamuk görüyorum.

    Kapınız shop yaparken yamulmuş ama siz bilirsiniz.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 14 dakika önce
    ps değil o resim.sallamayın bilip bilmeden.
  • Misafir 14 dakika önce
    orası evse benim yaşadığım ne
  • Misafir 29 dakika önce
    Artık yerli ve milli foto shop programı yapmanın vakti geldi
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