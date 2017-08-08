Son günlerin en çok konuşulan ismi Ebru Şallı bu kez sosyal medyanın diline düştü.
Bir dönemin gözde mankeni Ebru Şallı podyumlara ara verdikten sonra spora yönelmişti. Pilates eğitmenliği yapan Şallı, yeteneklerini sosyal medyada göstermeye devam ediyor.
Birbirinden zor hareketleri çok basit bir şekilde yapan Şallı, son paylaşımıyla olay oldu. Amuda kalkıp bacalarını kapılara yaslayan Şallı, fotoğrafa photoshop uygulayınca espri konusu oldu. Paylaştığı fotoğrafta photoshopu fazla kaçıran Şallı, evin kapılarını yamulttu. Bu detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Şallı'nın fotoğrafının altına şu esprileri yaptı:
Gözlerim bozuldu galiba, kapıları yamuk görüyorum.
Kapınız shop yaparken yamulmuş ama siz bilirsiniz.