Ezgi Mola, Antalya Kepez'de E.K adlı şahsın köpekleri ezdiği görüntülere çok sert tepki gösterdi

Antalya Kepez’de aracını kasten köpeklerin üzerini sürüp birini ezerek öldüren E.K. milyonlarca insanın tepkisini çekti.



Olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınan E.K. polisteki ifadesinin ardından ilgili kanuna göre hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



E.K, polise verdiği ifadede, "İstenmeyen bir olaydı. Vicdan azabım bana yeter. Çoluk çocuğumun yüzüne bakamaz oldum. Ben de 'pişmanım' diyorum ama kimi inandırabilirim? Kanunun bana verebileceği ceza nedir ki? Allah katında bundan daha büyük bir günah olamaz. Ben de pişmanım. Konuşacak başka bir şey yok. Polise ifademi verdim. Dikkatsiz bir sürücü olarak cezamı çekmeye hazırım. Kanunun vereceği cezanın ne önemi var? Yaşayan bir yaratık, bu karınca da olabilir, benim yüzümden öldü. Affım için Allah’a yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.



E.K’nin açıklamalarını pek de samimi bulmayan Ezgi Mola, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile tepkisini gösterdi.

Ünlü oyuncu, "Allah belanı versin şerefsiz! Sen öl ya. Gerçekten sen öl adam! Sen ve senin gibiler ölsün ki dünya bir parça temizlensin! Bir parça" notunu yazdı.





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