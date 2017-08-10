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Savcılık da bunun üzerine aracı Avşar'ın kullandığı, Yaşar'ın ise gerçek dışı ifade verdiğini öne sürerek Helin Avşar hakkında altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Yolcu koltuğunda oturduğu iddia edilen Yaşar hakkında ise 'suç üstlenme' suçu kapsamında iki yıla kadar hapis cezası istendi. Helin Avşar, polisleri görünce direksiyona Sercan Yaşar'ın geçtiği iddiasına itiraz etti.