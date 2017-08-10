Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın, 17 yaşındaki yeğeni Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen Sercan Yaşar'ın sürücü koltuğunda oturduğu otomobili, geçen yıl Kuruçeşme'de durduruldu.
Sabah'ın haberine göre; Fakat görevli memur, çevirme noktasına 20 metre kala araçta şoför değişikliği yapıldığını belirtip Avşar'a alkolmetre üfletti. Avşar, 2.04 promil alkollü çıktı.
Bunun üzerine araç, karakola çekilip hem Helin Avşar, hem de Sercan Yaşar hakkında işlem yapıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Avşar'ın aracını çeviren polis memuru, polis uygulamasına 20 metre kala Sercan Yaşar'ın direksiyona geçtiğini gördüğünü rapor etti. Kanıt olarak da omuz kısmında takılı olan güvenlik kamerası görüntülerini sundu.
Savcılık da bunun üzerine aracı Avşar'ın kullandığı, Yaşar'ın ise gerçek dışı ifade verdiğini öne sürerek Helin Avşar hakkında altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Yolcu koltuğunda oturduğu iddia edilen Yaşar hakkında ise 'suç üstlenme' suçu kapsamında iki yıla kadar hapis cezası istendi. Helin Avşar, polisleri görünce direksiyona Sercan Yaşar'ın geçtiği iddiasına itiraz etti.