Son olarak Çeşme'de tatil yaparken Ceyla Kartal ile kavga eden Aslışah Alkoçlar, magazin gündeminde bir kere daha ön plana çıktı. Peki Aslışah Alkoçlar kimdir?

ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Aslışah Alkoçlar, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslışah Alkoçlar'ın annesi de yine Yeşilçam'dan tanıdığımız Gülşah Alkoçlar'dır.

15-16 yaşlarında iken kar kayağı sporunda milli sporcu olan Aslışah Alkoçlar, 19 yaşındayken Alaçatı'da ailesinin köklü mesleği olan otelcilik mesleğini sürdürmek adına beş odalı bir butik otel açmıştır.

Hem annesi, hem de Alkoçlar ailesi medyada ön plana çıkan bir aile olduğu için sık sık magazin gündeminde adı duyulmaktadır. Özellikle iş adamları ve ünlü isimlerle yaşadığı ilişkiler, medyada sık sık adının geçmesine yol açmıştır.

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Aslışah Alkoçlar kimdir?