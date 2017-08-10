Serhat Tutumluer
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Serhat Tutumluer annesini kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu Serhat Tutumluer'in pankreas tedavisi gören annesi Necla Tutumluer yaşamını yitirdi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:56:03 Güncelleme: 15:57:23 DHA

DHA'nın haberine göre; Sakarya'nın Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi'nde oturan Necla Tutumluer bir süredir pankreas kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görürken, dün akşam rahatsızlandı.

Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necla Tutumluer yaşamını yitirdi.

Bir süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle Pamukova'da bulunan oyuncu Serhat Tutumluer annesi hastaneye kaldırılırken başından bir an olsun ayrılmazken, doktorların annesinin vefat haberini vermesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Necla Tutumluer'in cenazesi yarın Pamukova'da toprağa verilecek.

  • serhat tutumluer
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