Serhat Tutumluer annesini kaybetti

DHA'nın haberine göre; Sakarya'nın Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi'nde oturan Necla Tutumluer bir süredir pankreas kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görürken, dün akşam rahatsızlandı.



Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necla Tutumluer yaşamını yitirdi.



Bir süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle Pamukova'da bulunan oyuncu Serhat Tutumluer annesi hastaneye kaldırılırken başından bir an olsun ayrılmazken, doktorların annesinin vefat haberini vermesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.



Necla Tutumluer'in cenazesi yarın Pamukova'da toprağa verilecek.

serhat tutumluer