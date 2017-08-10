Murat Boz'dan beklenen hamle

Murat Boz sevgilisi Aslı Enver'le uzun bir aradan sonra fotoğraf paylaştı. Bir süredir birlikte görülmeyen çiftin akıbeti, kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Aslı Enver dün Kapadokya'dan paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin yanında olduğu mesajını verirken; bugün bir hamle de yakışıklı popçu Murat Boz'dan geldi. Boz, Aslı Enver'le çekildiği selfieyi sosyal medya hesabından "Bu da dün akşam #tbsi ... Çiçeğim" notuyla paylaştı.

Fotoğraf dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.