Murat Boz, Aslı enver
MAGAZİN

Murat Boz'dan beklenen hamle

Ünlü popçu Instagram hesabından paylaştı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:34:22 Güncelleme: 16:38:34

Murat Boz sevgilisi Aslı Enver'le uzun bir aradan sonra fotoğraf paylaştı.  Bir süredir birlikte görülmeyen çiftin akıbeti, kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

Aslı Enver dün Kapadokya'dan paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin yanında olduğu mesajını verirken; bugün bir hamle de yakışıklı popçu Murat Boz'dan geldi. Boz, Aslı Enver'le çekildiği selfieyi sosyal medya hesabından "Bu da dün akşam #tbsi ... Çiçeğim" notuyla paylaştı.

Fotoğraf dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER