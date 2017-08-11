Zeki Alasya'nın eşinden duygulandıran paylaşım

2015 yılında kaybettiğimiz değerli oyuncu Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya, ünlü oyuncu ile çekildiği nikah fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa, "#tb miş...Bana göre Türkçesi "hayatımın en değerli günleri" Kaç gün geçirdiysek sevgiliyle beraber, o kadar gün işte. Yanımda olmanı, hayata seninle böyle gülebilmeyi çok özledim. Söyleyeceklerim bu kadar... Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için Allah'a binlerce şükürler ettiğim adam." notunu düşen Alasya, eşine olan özlemini böyle dile getirdi.

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