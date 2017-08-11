Mustafa Yıldızdoğan'dan "Ölürüm Türkiyem" şarkısının çalıntı olduğu iddiasına yanıt

Sosyal medyada Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" eserinin başka bir parçaya ait olduğu iddiası konuşuluyor. Konuyla ilgili bestenin sahibi Mustafa Yıldızdoğan açıklama yaptı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

İDDİA: MUSTAFA YILDIZDOĞAN'IN "ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" BESTESİ, 1986'DAKİ KÜRT MÜZİK GRUBUNDAN



Mustafa Yıldızdoğan'ın 1993 yılında piyasaya sürdüğü üçüncü albümünün çıkış parçası olan 'Ölürüm Türkiyem'in bestesinin Kürt müzik grubu Koma Qamışlo'ya ait olduğu iddia edildi. Sosyal medyada ses getiren iddiaya göre şarkının bestesi sözü edilen grubun 1986 yılındaki bir çalışmasına ait...

Mustafa Yıldızdoğan, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin montaj olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Yıldızdoğan, "'Türkiyem' eserinin bestesi çalıntıdır adı altında yalan haber ve montaj videolarla Twitter'da Gündem oluşturan ve buna destek veren sözde gazeteci ve sözde sarkicilar hakkinda hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

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