Mustafa Yıldızdoğan, Ölürüm Türkiyem
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Mustafa Yıldızdoğan'dan "Ölürüm Türkiyem" şarkısının çalıntı olduğu iddiasına yanıt

'Ölürüm Türkiyem' çalıntı mı? Mustafa Yıldızdoğan'dan açıklama

Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' isimli ünlü şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Yıldızdoğan, iddiayı sosyal medya hesabından yalanlayarak hukuki sürecin başlatılacağını söyledi

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:13:48 Güncelleme: 16:15:51

Sosyal medyada Mustafa Yıldızdoğan'ın "Ölürüm Türkiyem" eserinin başka bir parçaya ait olduğu iddiası konuşuluyor. Konuyla ilgili bestenin sahibi Mustafa Yıldızdoğan açıklama yaptı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

İDDİA: MUSTAFA YILDIZDOĞAN'IN "ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" BESTESİ, 1986'DAKİ KÜRT MÜZİK GRUBUNDAN

Mustafa Yıldızdoğan'ın 1993 yılında piyasaya sürdüğü üçüncü albümünün çıkış parçası olan 'Ölürüm Türkiyem'in bestesinin Kürt müzik grubu Koma Qamışlo'ya ait olduğu iddia edildi. Sosyal medyada ses getiren iddiaya göre şarkının bestesi sözü edilen grubun 1986 yılındaki bir çalışmasına ait...



YILDIZDOĞAN: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Mustafa Yıldızdoğan, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada görüntülerin montaj olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Yıldızdoğan, "'Türkiyem' eserinin bestesi çalıntıdır adı altında yalan haber ve montaj videolarla Twitter'da Gündem oluşturan ve buna destek veren sözde gazeteci ve sözde sarkicilar hakkinda hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

 

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