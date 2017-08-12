Selma Güneri meme kanserine yakalandı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Selma Güneri'ye, 4 ay önce meme kanseri teşhisi kondu. Büyük moral bozukluğu yaşayan 66 yaşındaki sanatçının yanına ilk koşan ise yıllar önce boşandığı, oğlunun da babası olan Yusuf Sezgin oldu.



Sezgin, eski eşiyle yakından ilgileniyor, onu yalnız bırakmıyor.



OĞLUNA 'HEMEN EVLEN' DEDİ



Kanser haberini alan Güneri, 42 yaşındaki oğlu Umut'un bir an evvel evlenmesini istedi. Umut da geçtiğimiz günlerde evlenip annesinin dileğini yerine getirdi.

selma güneri