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Aleyna Tilki amcasının düğününde şarkı söyledi

13 Ağustos 2017 Pazar, 16:50:49 İHA

  • 1 Aleyna Tilki amcasının düğününde şarkı söyledi
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    Genç şarkıcı Aleyna Tilki, memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde amcasının düğününe katıldı.

  • 2 Aleyna Tilki amcasının düğününde şarkı söyledi
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    İHA'nın haberine göre, düğünde gönlünce eğlenen Aleyna Tilki, daha sonra 'Cevapsız Çınlama' ve 'Sen Olsan Bari' isimli popüler şarkılarını söyledi.

  • 3 Aleyna Tilki amcasının düğününde şarkı söyledi
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    Aleyna Tilki'nin şarkı söylediği sırada düğün salonunda bulunanlar fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

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  • 4 Aleyna Tilki amcasının düğününde şarkı söyledi
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    Memleketi Seydişehir'e gelmekten mutlu olduğunu belirten Aleyna Tilki, hemşehrilerinin kendisine gösterdiği misafirperverliği çok beğendiğini ve fırsat buldukça gelmek istediğini söyledi.

  • 5 Aleyna Tilki amcasının düğününde şarkı söyledi
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