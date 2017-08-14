Adriana Lima ile Metin Hara kavuştu

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Metin Hara ise sessizliğini bu sabah Instagram'da paylaştığı fotoğrafla bozdu. Sevgilisi için New York'a giden Hara, fotoğrafın altına “Sadece bir gülümsemeye tanık olmak için...” notunu düştü. Lima bu romantik paylaşıma kayıtsız kalamadı. Lima “Gülüşüm seninle en mutlu. Seni tüm ruhumla seviyorum” notunu yayınladı.