Bersun Goriça
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Bersun Goriça hayatını kaybetti

Magazin dünyasının Felaket Tellalı lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, 78 yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Bersun Goriça’nın hayatını kaybettiğini duyurdu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:30:06 Güncelleme: 13:54:23

Çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu Bersun Goriça hayatını kaybetti.

Usta oyuncu ile ilgili acı haberi Instagram adresinden duyuran  ses sanatçısı Onur Akay, “Sanat camiasında yaprak dökümü devam ediyor.  Usta tiyatro ve sinema sanatçımız Bersun Goriça’yı 78 yaşında kaybettik.  Onu Melek, Karagümrük gibi dizilerde izlemiştik. Gülüm adlı sinema  filminde ise, Tarık Akan ve Okan Bayülgen’le oynamıştı. İzmir Devlet  Tiyatrosu’nda yetişen Ayşe Bersun Goriça’nın mekânı cennet olsun  inşallah.” ifadelerini kullandı.

BERSUN GORİÇA KİMDİR?

İzmir Devlet Tiyatrosu’nda yetişen sinema ve dizi oyuncusu Ayşe Bersun  Goriça, 1939 yılında dünyaya geldi. Goriça, en son yönetmenliğini Zeki  Ökten’in yaptığı “Gülüm” adlı sinema filminde oynamıştı. Çok sayıda  tiyatro oyunu sahneye koyan ünlü oyuncu, başta Melek ve Karagümrük olmak  üzere, Bütün Çocuklarım, Büyük Buluşma, Aşk Kapıyı Çalınca ve Demir  Leblebi gibi çok sayıda televizyon dizisinde de izleyici ile buluştu.

  • Bersun Goriça
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