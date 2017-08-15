Demet Akalın Beyaz TV'deki magazin programında canlı yayında sinir krizi geçirdi

Şarkıcı Berkay'a altın takması eleştirilerine ateş püsküren Demet Akalın, "Beni hastanelik edeceksiniz" dedi. Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim kimseye borcum yok benim çocuğum aşağıda ağlıyor. Ben kimseye gösteriş yapmıyorum. Ben o gün gittim çünkü kimse evini açmadı bir tek Berkay bana 10 gün evini açtı. Beni hastanelik edeceksiniz, ben bir tek evladım için yaşıyorum. O ev benim bile değil, sattım. Kredi çekip yeni ev aldım, Okan bir kuruş vermedi, o yüzden köpek gibi çalışıyorum."

BOŞANMA İDDİALARINA YANIT



Demet Akalın'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesi, ünlü sanatçının eşi Okan Kurt ile boşanma aşamasında olduğu iddialarını gündeme getirdi. Akalın'ın basın danışmanı ise çiftin boşanmasının söz konusu olmadığı söyledi.

OKAN KURTTAN AÇIKLAMA



Hürriyet'e konuşan Okan Kurt da boşanma iddialarını reddetti: “Kesinlikle boşanma diye bir şey yok. Sabah 9 uçağıyla İstanbul’a geldim ben, ne alakası var? Boşanma bir kenara, bu olaylar nedeniyle sevgimiz pekişti bizim. Eşinin başına böyle bir olay gelen herkesin canı sıkılır. Benim başıma gelenler de onun canını sıkıyor doğal olarak. Bunun dışında aramızda hiçbir problem yok, olsa niye söylemeyelim? İnsan kocasından ticari borç için ayrılır mı? Bir de eşimizi-dostumuzu gördük. Saçma sapan adamlarla arkadaşlık yapıyormuşuz meğer.” Kurt, haciz konusuyla ilgili de “Benim öyle bir borcum yok. Zaten cuma 15.30 itibarıyla haczi durdurma kararı aldım. Benim için ‘Arabasını kullanamıyor’ diyorlarmış, siyah S320 Mercedes’imin içindeyim şu an. 25 tane petrol istasyonum, 7 tane grup şirketim var. Onlardan sadece birine geldi haciz. Zaten borçlu olsam haczi durdurma kararı aldıramazdım” dedi