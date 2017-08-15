Ünlü sunucu Jess Molho'dan kötü haber!

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Molho paylaştığı bu kareye şunları yazdı; Bazen bir şeyler üst üste gelebiliyormuş meğer... Ters bir hareket biraz da kendimi hala 20 yaşında hissetmem sonucu iki biceps (pazı) tendomu birden kopardım. (literatürdeyim) Bugün taburcu oluyorum, uzun bir zaman ellerimi ve kollarımı kullanamayacağım... Mesaj atanları okuyacağım ama yazamayacağım, uzun süre gitar da çalamayacağım ama merak edenlere duyurulur çenem tam gaz çalışıyor, programa zamanında geri döneceğim, bugün robocop kollarım olacak, önce sağlık dostlar... Hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere, sevgiler... Sabır testim devam ediyor.