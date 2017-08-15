Aleyna Tilki: Can güvenliği nedeniyle okul değiştirdim

Number1 Türk FM’e konuşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Neden sürekli okul değiştiriyorsun okulla ilgili bir sorun mu yaşıyorsun?" sorusu üzerine, okulu deşifre olduğu için okulun önünde fanlarının toplandığını, tehdit edildiğini, çok fazla korumayla okula gitmek istemediğinden can güvenliğinin sağlanması için okulunu değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.



Ünlü olmadan önce kıskanıldığını ve bu yüzden kız gruplarından dayak yediğini söyleyen Tilki, “Ne yapacaksanız çabuk yapın diyordum kızlar bana takıyordu. Ben onlardan daha kalıplı olduğum halde onlara kıyamıyordum dayak yiyordum” dedi.



"Ülkemi temsil etmek çok isterim ama Eurovision’da değil" diyen Aleyna Tilki, "Benim şu anda bu platforma ihtiyacım yok, hem de ben tek başıma platforma bağlı olmadan daha kalıcı bir şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.



EVLİLİK YAŞI



Aile hayatını çok sevdiğini ve kendisinden bir parçanın da olmasını çok istediğini söyleyen genç şarkıcı, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.



"TÜRKİYE'DE KİMSE BU SIRAYI GÖREMEDİ"



Yeni şarkısı “Sen olsan bari” ile 24 saatte 5 milyondan fazla izlenen Tilki, “Türkiye rekorunu kırdın ve Rihanna, Shakira, Selena Gomez gibi isimleri geride bıraktın” sözüne gülerek “onları da geçtim hem de birkaç gün boyunca şu anda bile Türkiye’nin hiç çıkamadığı bir sayıdayım. 13. sıradayım ama şu an bunu bile küçümsüyorum çünkü 5. sırayı gördüm ama 13. sıra bile büyük bir şey çünkü Türkiye’de daha önce kimse bu sıraları göremedi” diyerek Türkiye’de bir ilki başardığını açıkladı.



Hedef kitlesi olmayan insanların da onu dinlediğini belirten Tilki, ”Sokakta bebeklerden tutun 70'li 80'li yaşlara kadar uzanan teyzeler, babaanneler, amcalar da dahil olmak üzere beni dinliyorlar" ifadelerini kullandı.

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