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Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:09:51

  • 1 Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı
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    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, nihayet güvenle yaşayabilecekleri bir ev buldu.

  • 2 Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı
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    Çift, Baltalimanı'ndaki evlerinde uyurken, hırsızın kapıyı zorlaması üzerine yeni bir ev arayışına girmişti.

  • 3 Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı
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    Günaydın'da yer alan habere göre; eşinin kendisini güvende hissetmesi için paraya kıyan Caner Erkin, Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansında bir penthouse kiralamış.

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  • 4 Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı
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    Lüks sitesinin 44'üncü katındaki penthouse'lardan birini kiralayan Caner Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (yani dünkü kurla 42 bin 360 lira) kira ödeyecek.

  • 5 Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı
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YORUMLAR 1
  • Misafir 34 dakika önce
    Sagllkl mutlugunuz artarak huzurlu güle güle oturun isallah
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