Caner Erkin yeni evi için kesenin ağzını açtı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, nihayet güvenle yaşayabilecekleri bir ev buldu.
Çift, Baltalimanı'ndaki evlerinde uyurken, hırsızın kapıyı zorlaması üzerine yeni bir ev arayışına girmişti.
Günaydın'da yer alan habere göre; eşinin kendisini güvende hissetmesi için paraya kıyan Caner Erkin, Bağdat Caddesi'nin tek lüks rezidansında bir penthouse kiralamış.
Lüks sitesinin 44'üncü katındaki penthouse'lardan birini kiralayan Caner Erkin, yeni yuvaları için aylık yaklaşık 12 bin dolar (yani dünkü kurla 42 bin 360 lira) kira ödeyecek.